Cos’è la strada delle fiabe l’itinerario tra sogno e realtà sulle orme dei fratelli Grimm

La strada delle fiabe nasce per celebrare i fratelli Grimm, dopo che il loro lavoro ha ispirato generazioni e attirato turisti da tutto il mondo. La scelta di creare un percorso tra paesaggi da sogno e città storiche deriva dalla volontà di far conoscere meglio le radici delle loro storie e il loro impatto culturale. L’itinerario si snoda attraverso boschi, castelli e villaggi che hanno ispirato le novelle più famose. Questo progetto ha già attirato numerosi visitatori ogni anno.

I fratelli Grimm hanno creato delle storie eterne, capaci di attraversare secoli; per celebrarli, la Germania ha creato la Strada delle Fiabe tedesca, che ripercorre le loro vite e le loro opere.