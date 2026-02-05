Avellino al via la IV edizione del Nodo Blu contro il bullismo nelle scuole

Oggi ad Avellino parte la quarta edizione del progetto “Nodo Blu”, un’iniziativa contro il bullismo nelle scuole. Alle 10.10, nell’auditorium dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G.”, studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni si riuniscono per lanciare il nuovo ciclo di attività e sensibilizzare i ragazzi sui rischi del prepotere tra coetanei. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in un percorso di consapevolezza e rispetto, con incontri e laboratori che si susseguiranno nelle settimane a venire.

All'Istituto "G. D'Orso" una giornata di confronto e prevenzione con esperti e studenti Avellino – Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 10.10, l'auditorium dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. D'Orso" di Avellino ospiterà la quarta edizione di "Nodo Blu", iniziativa rivolta alla prevenzione e al contrasto del bullismo scolastico. L'incontro vedrà i saluti della dirigente scolastica, la prof.ssa Gabriella Pellegrini. Seguiranno gli interventi di esperti del settore: il prof. Francesco Ciampi, referente per il bullismo e il cyberbullismo; la prof.ssa Maria Trifone, membro del Team Antibullismo;

