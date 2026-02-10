Sport e inclusione a scuola | centinaia di studenti materani coinvolti nel progetto educativo sulle relazioni e la resilienza promosso dall’Associazione Giovanni Manicone

Centinaia di studenti di Matera si sono incontrati all’Auditorium

L'Auditorium "R. Gersavio" di Matera ha ospitato il 5 febbraio 2026 l'evento "Dalle difficoltà alle opportunità: la magia dello sport", parte del progetto "Insieme per la Vita – Educare alle Relazioni" promosso dall'Associazione Giovanni Manicone con il patrocinio del Comune di Matera, di Sport e Salute e del CONI Basilicata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

