I Suzy Q live all’ Hard Rock Cafe di Firenze
L’Hard Rock Cafe di Firenze ospita il 31 gennaio i Suzy Q, band toscana attiva dal 1997, con uno spettacolo dedicato alla musica dance dagli anni. L’evento rappresenta un’opportunità per ascoltare dal vivo un tributo energico e coinvolgente a un genere musicale che ha segnato diverse generazioni.
