San Valentino da Hard Rock Cafè

Il 14 febbraio, l’Hard Rock Cafe di Roma in via Veneto si prepara a trasformarsi nel luogo perfetto per festeggiare San Valentino. Dalle 11:30 del mattino fino a tarda notte, il locale accoglierà coppie e amici pronti a vivere una giornata all’insegna dell’amore e della musica. L’atmosfera sarà speciale, con eventi e musica dal vivo per rendere indimenticabile questa festa.

Il 14 febbraio l'Hard Rock Cafe Roma in via Veneto si trasforma nel tempio dell'amore.Il Cafe celebra il Valentine's Day dalle 11:30 del mattino fino a tarda notte. La serata, in particolare, sarà impreziosita dalle note dei "Just The Duo Of Us", progetto acustico di Laura Laccetti alla voce

