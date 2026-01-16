Cani e gatti stipati in gabbie minuscole in un furgone | fermato a Verona un traffico illecito di animali dall'Est Europa

A Verona, la Polizia ha sequestrato un veicolo proveniente dall’Est Europa contenente tredici cani e due gatti in condizioni di grave maltrattamento. Gli animali erano stipati in gabbie minuscole senza adeguate condizioni di aria e acqua, evidenziando un traffico illecito di animali. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di animali in violazione delle norme di tutela e benessere.

Verona: traffico di cani dall’Est Europa, stipati in un furgone in condizioni drammatiche. - Uno scenario tragico che si è presentato agli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud alla fine di novembre 2025, durante il controllo di un furgone in transito sull’autostrada. lav.it

Non era un viaggio, era un inferno! Tredici cani e due gatti stipati in gabbie arrugginite, senza acqua, aria o luce. Ammassati tra le proprie feci, per ore. Animali schiacciati in trasportini troppo piccoli. Vite martoriate, sofferenti e spaventate da un incubo senza fi - facebook.com facebook

