Cani e gatti stipati in gabbie minuscole in un furgone | fermato a Verona un traffico illecito di animali dall'Est Europa
A Verona, la Polizia ha sequestrato un veicolo proveniente dall’Est Europa contenente tredici cani e due gatti in condizioni di grave maltrattamento. Gli animali erano stipati in gabbie minuscole senza adeguate condizioni di aria e acqua, evidenziando un traffico illecito di animali. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di animali in violazione delle norme di tutela e benessere.
Tredici e due gatti ammassati in un furgone senza aria né acqua: la Polizia ferma a Verona un traffico illecito dall’Est Europa. Gli animali salvati e affidati alla LAV cercano ora una famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Verona, furgone fermato con cani e gatti dall'Est Europa. Lav: «Trasporto illecito e condizioni drammatiche»
Leggi anche: Gli italiani primi in Europa per cani e gatti nelle famiglie, ma anche per la cura e l’affetto che provano per i loro animali
VIDEO| Traffico illecito dall'Est Europa: 13 cani e 2 gatti stipati in condizioni drammatiche.
Viaggio dell’orrore scoperto a Verona: cani e gatti stipati in gabbie arrugginite - Viaggio dell’orrore scoperto sull’autostrada a Verona: cani e gatti stipati in gabbie arrugginite, scatta il sequestro. veronaoggi.it
Tredici cani e due gatti trasportati illegalmente dall'Est Europa, con le orecchie tagliate e stipati in gabbiette. Un cucciolo è morto di stenti - e due gatti rinchiusi in gabbie arrugginite, ammassati gli uni sopra gli altri, senza acqua, luce e aerazione, costretti a stazionare per ore e ore nelle ... ildolomiti.it
Verona: traffico di cani dall’Est Europa, stipati in un furgone in condizioni drammatiche. - Uno scenario tragico che si è presentato agli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud alla fine di novembre 2025, durante il controllo di un furgone in transito sull’autostrada. lav.it
Non era un viaggio, era un inferno! Tredici cani e due gatti stipati in gabbie arrugginite, senza acqua, aria o luce. Ammassati tra le proprie feci, per ore. Animali schiacciati in trasportini troppo piccoli. Vite martoriate, sofferenti e spaventate da un incubo senza fi - facebook.com facebook
Abbiamo prodotti unici, realizzati individualmente per cani e gatti. Boutique #vegana a #Madrid per gli amanti di #cani, #gatti e di tutti gli #animali. Abbiamo snack #unici, #sani, #naturali, #sostenibili e #deliziosi. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.