rizzi irrompe nel sannio e salva 4 conigli da un allevamento in provincia di benevento

Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, ha collaborato con i Carabinieri di Sant’Agata de’ Goti per salvare quattro conigli da un allevamento in provincia di Benevento. L’intervento ha evitato che gli animali fossero destinati a condizioni disumane e a una morte cruenta. Questa azione si inserisce nell’ambito delle iniziative di tutela degli animali, volte a contrastare il maltrattamento e a promuovere il rispetto per gli esseri viventi.

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro conigli, tenuti in condizioni definite disumane e destinati a una morte cruenta, sono stati salvati grazie a un intervento congiunto tra l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi e i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata de’ Goti. A rendere noto l’episodio è stato lo stesso Rizzi attraverso un post pubblicato sui propri canali social, nel quale ha raccontato le fasi del salvataggio e ha ringraziato pubblicamente le forze dell’ordine per la rapidità e la sensibilità dimostrate. “Quattro poveri conigli tenuti in condizioni disumane che stavano per finire uccisi nel modo più orrendo possibile, salvati e tolti dalle mani dell’allevatore violento”, ha scritto l’attivista, rivolgendo un ringraziamento particolare ai Carabinieri e al comandante della stazione locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

