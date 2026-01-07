Il sindaco di Benevento, Mastella, ha emesso un’ordinanza di chiusura delle aree pubbliche, tra cui parchi, villa comunale e cimitero, a causa dell’allerta vento prevista per il 8 gennaio. L’amministrazione raccomanda ai cittadini di prestare attenzione agli spostamenti e di adottare comportamenti prudenti nelle zone esterne, al fine di garantire la sicurezza di tutti durante le condizioni meteorologiche avverse.

Allerta vento a Benevento: chiusi parchi, villa comunale e cimitero l’8 gennaio. Il sindaco invita alla massima prudenza negli spostamenti e nelle aree esterne.. Benevento, 7 gennaio 2025 – In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 20:00 di oggi 7 gennaio e fino alle ore14,00 di domani 8 gennaio, prevede venti forti con locali raffiche, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per la giornata di domani: – della villa comunale e dei parchi cittadini; – del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Allerta meteo a Benevento, il sindaco Mastella dispone chiusure e invita alla prudenza

Leggi anche: Allerta meteo gialla nel Sannio: il sindaco Mastella invita alla massima prudenza

Leggi anche: Temporali, c’è l’allerta del sindaco di Benevento Mastella

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Allerta meteo gialla nel Sannio: Mastella invita alla massima prudenza; Temporali: allerta del sindaco Mastella; Allerta meteo gialla nel Sannio: Mastella invita alla massima prudenza; Rimini e provincia: dove sono chiuse le scuole.

Temporali, allerta del sindaco Mastella per le prossime 24 ore a Benevento - In ragione dell’allerta, gialla, diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 20 di oggi martedì 6 gennaio fino alle successive 24 ore, il sindaco Clemente Mastella ha emesso un avv ... msn.com