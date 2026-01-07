Allerta meteo in Campania | venti forti e mare agitato fino a giovedì

L’allerta meteo in Campania interessa i prossimi giorni, con venti forti e mare agitato. La Protezione Civile ha diramato avvisi di criticità fino a giovedì pomeriggio, invitando alla cautela e al rispetto delle indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza di cittadini e attività nella regione.

Venti forti e mare agitato: scatta l'allerta meteo in Campania della Protezione Civile fino a domani pomeriggio. Attenzione lungo le coste e alle strutture esposte. La Protezione Civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo in Campania per venti forti nord-occidentali, con raffiche intense e mare agitato, che potrebbero determinare mareggiate lungo le coste. Temporali su Napoli e sulla Campania: ecco la prima allerta meteo del 2026; Allerta meteo gialla in Campania: il nuovo avviso della Protezione Civile; Forti temporali: Epifania con allerta meteo gialla in Campania; Meteo, allerta estesa a tutta la Campania: intensificazione dei temporali. Vento forte e mare agitato, in Campania allerta meteo dalle 20 - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti nord-

Prolungata l'Allerta Meteo, arrivano anche i venti forti - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse legato a venti forti nord- ilfattovesuviano.it

Allerta meteo a Napoli e in Campania: forti raffiche di vento a partire da stasera - Forte vento e mare agitato in Campania a partire da stasera e fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 8 gennaio: l'allerta meteo della Protezione ... fanpage.it

La Protezione Civile della Regione #Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti, con raffiche intense e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste. L’avviso riguarda quasi tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone di Alta Irpinia, - facebook.com facebook

Allerta Meteo, URAGANO di MALTEMPO e NEVE al Centro/Sud: allarme blizzard!!! Al Nord gelo GLACIALE! Tutte le MAPPE e i DETTAGLI per le prossime ore nel VIDEO x.com

