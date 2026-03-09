Allenarsi all’alba conquista gli italiani | 1 su 3 fa sport prima di colazione
Sempre più italiani decidono di alzarsi prima dell’alba per fare sport, con circa un terzo della popolazione che preferisce allenarsi prima di colazione. Questa tendenza si riscontra in diverse regioni e tra varie fasce di età, evidenziando un cambiamento nelle abitudini quotidiane. Molti scelgono questa soluzione per dedicarsi all’attività fisica senza interferire con il resto della giornata.
La colazione degli sportivi al mattino: cosa mangiano gli italiani che si allenano all’albaCambia il ritmo degli italiani e con esso cambia anche la colazione degli sportivi.
Sport al mattino: 10 milioni di italiani cambiano la colazioneOltre 10 milioni di italiani si allenano al mattino: l’80% modifica la colazione.