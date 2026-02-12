I migliori smartwatch fitness per allenarsi con un personal trainer al polso

Gli appassionati di sport e tecnologia possono ora contare su smartwatch sempre più avanzati. Questi dispositivi permettono di monitorare gli allenamenti, contare i passi e seguire i progressi, come se avessero un personal trainer al polso. Molti modelli sono facili da usare e si adattano a ogni tipo di esercizio. Chi vuole migliorare le proprie performance trova in questi gadget un alleato pratico e immediato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I migliori smartwatch fitness per allenarsi rappresentano oggi la scelta ideale per chi vuole rimettersi in forma, perdere peso e migliorare il proprio benessere. Con pochi tap sul display è possibile accedere a una grande quantità di informazioni sull'attività fisica svolta, insieme a suggerimenti utili per allenarsi meglio e in modo più consapevole. Grazie ai sensori integrati per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del livello di ossigenazione del sangue e della qualità del sonno, lo smartwatch registra ogni progresso e lo confronta con profili sportivi dedicati alle diverse discipline.

