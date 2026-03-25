Allenamento Inter riprendono i lavori ad Appiano | Lautaro e Mkhitaryan verso il rientro

Nella sessione di allenamento svolta ad Appiano, i giocatori Lautaro e Mkhitaryan hanno ripreso gli allenamenti dopo un periodo di assenza. La squadra ha proseguito con le attività programmate, mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercitazioni tecniche e tattiche. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali dettagli sui tempi di recupero o sulle condizioni dei due calciatori.

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