Allegri Milan serata di prestigio per il tecnico rossonero | il Ministro della Salute premia l’allenatore! Il motivo

Il tecnico del Milan è stato premiato dal Ministro della Salute per il suo impegno oltre l’ambito sportivo. La premiazione si è svolta in una serata speciale, diversa dalle consuete attività sul campo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e si è concentrato sull’attenzione rivolta alle iniziative di responsabilità sociale e di supporto alla comunità.

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