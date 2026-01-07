Dopo la neve attese le gelate notturne | mezzi spargisale in azione

Dopo la neve caduta il 6 gennaio sulla costa veneta, da Jesolo a Bibione, le temperature continueranno a diminuire, favorendo l’insorgere di gelate notturne. Per garantire la sicurezza sulle strade, i mezzi spargisale sono stati messi in funzione. È importante prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e adottare comportamenti prudenti durante le prime ore del mattino.

Dopo la neve che il 6 gennaio ha imbiancato la costa veneta, da Jesolo a Bibione, le temperature sono destinate a scendere ancora. Arpav segnala un generalizzato calo delle minime in tutta la regione, con la provincia di Venezia che dovrebbe attestarsi, nella notte tra il 7 e l'8 gennaio, di.

