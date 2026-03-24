Con l’arrivo della primavera tornano anche le gelate notturne, sempre più frequenti a causa dell’instabilità climatica. In Valdichiana, nella notte tra venerdì e sabato, il primo episodio di freddo fuori stagione ha messo a rischio gemme e fioriture, fase particolarmente delicata per i frutteti. Grazie al tempestivo intervento del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, è stato attivato il sistema antibrina basato sull’“effetto igloo”, che utilizza acqua e ghiaccio per proteggere le colture. Le centraline hanno rilevato le condizioni critiche, permettendo un’azione rapida ed efficace nei distretti irrigui. Il fenomeno delle “false primavere”, con temperature miti seguite da improvvisi cali sotto lo zero, rende sempre più necessari questi interventi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Gelate primaverili in Valdichiana: attivato il sistema antibrina, colture al sicuro

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