Teatro Giuseppe Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | in scena ' Ditegli sempre di sì' di Eduardo De Filippo

Il Teatro Giuseppe Verdi di San Severo ospiterà la commedia 'Ditegli sempre di sì' di Eduardo De Filippo, portando in scena una storia divertente e coinvolgente. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale 20252026, promossa dal Comune di San Severo e Puglia Culture. La scelta di questa pièce mira a richiamare il pubblico con un classico della drammaturgia italiana, interpretato da attori locali. Lo spettacolo si terrà nel mese di novembre, attirando appassionati di teatro della zona. La prevendita dei biglietti è già iniziata.

Continua la stagione teatrale 2025-2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture. Giovedì 26 febbraio al Teatro Comunale Giuseppe Verdi alle 21 'Gli Ipocriti Melina Balsamo' portano in scena 'Ditegli sempre di sì' di Eduardo De Filippo, con Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel, Domenico Pinelli e con Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro. Lucienne Perreca, Silvia Salvadori, Elena Starace. Le scene sono di Luigi Ferrigno e Sara Palmieri, i costumi di Viviana Crosato e Antonietta Rendina, le musiche di Mario Autore, la regia è di Domenico Pinelli.