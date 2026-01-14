Teatro Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo a Tuoro e a Gubbio

Il Teatro dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno e il Comunale Luca Ronconi di Gubbio ospitano lo spettacolo

Il Teatro dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno e il Comunale Luca Ronconi di Gubbio ospitano lo spettacolo Ditegli sempre di sì del grande Eduardo De Filippo, per la regia Domenico Pinelli; in scena, sabato 17 gennaio alle 21 a Tuoro sul Trasimeno e domenica 18 gennaio alle 21 a Gubbio. Gli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

