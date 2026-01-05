A Napoli torna Tuttohotel | dal 12 al 14 gennaio alla Mostra d’Oltremare

A Napoli, dal 12 al 14 gennaio, si torna a parlare di settore alberghiero con Tuttohotel 2026, presso la Mostra d’Oltremare. Questo evento rappresenta il primo appuntamento fieristico dell’anno dedicato a hotel, ristorazione e servizi turistici, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento professionale per operatori e aziende del settore. L’edizione si svolge dalle ore 10 negli spazi della mostra.

