A Napoli torna Tuttohotel | dal 12 al 14 gennaio alla Mostra d’Oltremare

Da napolitoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, dal 12 al 14 gennaio, si torna a parlare di settore alberghiero con Tuttohotel 2026, presso la Mostra d’Oltremare. Questo evento rappresenta il primo appuntamento fieristico dell’anno dedicato a hotel, ristorazione e servizi turistici, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento professionale per operatori e aziende del settore. L’edizione si svolge dalle ore 10 negli spazi della mostra.

E’ il primo appuntamento fieristico dell’anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Tuttohotel 2026 nei giorni 12, 13, 14 gennaio, dalle ore 10.00 alle 18.00, sotto il tema “Tailor-made hospitality: ospitalità su misura”, alla 6° Edizione, per ispirare e guidare gli operatori di settore in ogni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

a napoli torna tuttohotel dal 12 al 14 gennaio alla mostra d8217oltremare

© Napolitoday.it - A Napoli torna Tuttohotel: dal 12 al 14 gennaio alla Mostra d’Oltremare

Leggi anche: Gustus a Napoli, appuntamento alla Mostra d’Oltremare dal 16 al 18 novembre

Leggi anche: Auto moto Napoli expo: nuova edizione 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare 

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

napoli torna tuttohotel 12Il Napoli torna a vincere in trasferta, doppietta di Hojlund e Cremonese ko - CREMONA (ITALPRESS) – A sei giorni di distanza dal trionfo in Supercoppa, il Napoli si rituffa sul campionato, superando per 2- iltempo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.