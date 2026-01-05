A Napoli torna Tuttohotel | dal 12 al 14 gennaio alla Mostra d’Oltremare
A Napoli, dal 12 al 14 gennaio, si torna a parlare di settore alberghiero con Tuttohotel 2026, presso la Mostra d’Oltremare. Questo evento rappresenta il primo appuntamento fieristico dell’anno dedicato a hotel, ristorazione e servizi turistici, offrendo un’occasione di confronto e aggiornamento professionale per operatori e aziende del settore. L’edizione si svolge dalle ore 10 negli spazi della mostra.
E’ il primo appuntamento fieristico dell’anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Tuttohotel 2026 nei giorni 12, 13, 14 gennaio, dalle ore 10.00 alle 18.00, sotto il tema “Tailor-made hospitality: ospitalità su misura”, alla 6° Edizione, per ispirare e guidare gli operatori di settore in ogni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
