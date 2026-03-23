Montecorvino Pugliano tutto pronto per la Passio Christi - Via Crucis Vivente

Tutto pronto per la quinta edizione della “Passio Christi”, la suggestiva Via Crucis vivente organizzata dalla Parrocchia Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo, guidata dal parroco don Carlo Magna, a Montecorvino Pugliano. Un appuntamento ormai atteso dalla comunità locale, che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare.La rappresentazione, che si terrà nel capoluogo nella serata di sabato 28 marzo a partire dalle ore 19, si snoderà lungo un percorso che attraverserà trasversalmente il capoluogo, dalla località Monte fino ai giardini di San Michele, dove sarà allestita la scena finale del Golgota. Un itinerario simbolico che accompagnerà i fedeli e gli spettatori nelle diverse stazioni della Passione di Cristo, trasformando le strade del paese in un teatro a cielo aperto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Frosinone, Passio ChristiDopo il grande successo di pubblico delle edizioni precedenti, sabato 28 marzo tornerà la Passio Christi di Frosinone, uno degli appuntamenti più...

Rapina impropria, un arresto a Montecorvino PuglianoTempo di lettura: < 1 minuto Il 16 febbraio, a Montecorvino Pugliano (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di...

Approfondimenti e contenuti su Montecorvino Pugliano

Montecorvino Pugliano: la legalità si fa accoglienza con l’associazione La Crisalide in ReteUn simbolo dell’illegalità che si trasforma in un avamposto di speranza e autonomia. Il Comune di Montecorvino Pugliano ha ufficialmente assegnato a La ... napolivillage.com

Montecorvino Pugliano, auto si ribalta ma il conducente fuggeIncidente stradale a Montecorvino Pugliano. Nella tarda serata di ieri un'automobile si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva via Sorbo. Il conducente, dopo l'incidente, è fuggito via senza ... ilmattino.it