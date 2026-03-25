Alex Vinatzer | Non ho sciato bene ma sono molto stanco È comunque la mia stagione migliore

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si ferma fuori dalla top ten nello slalom maschile di Hafjell, gara valida per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Alex Vinatzer ha commentato di aver avuto una giornata di scarso rendimento e di sentirsi molto stanco, nonostante consideri questa come la sua stagione migliore. La competizione si è svolta in una località norvegese, con numerosi atleti in gara.

L’Italia chiude fuori dalla top10 lo slalom maschile di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli unici due azzurri capaci di qualificarsi per l’ultimo atto del circuito maggiore tra i rapid gates hanno pagato a caro prezzo il pettorale alto nella prima manche su una pista in pessime condizioni, restando quindi lontani dalla lotta per le posizioni che contano. Alex Vinatzer non è andato oltre il 17° posto conclusivo, mancando quindi l’ingresso in zona punti e confermando le enormi difficoltà delle ultime settimane: “ Non sono riuscito a sciare bene, ma sono anche molto stanco. La stagione è stata comunque la mia migliore in Coppa del mondo, con il nono posto nella classifica di gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Alex Vinatzer: “Non ho sciato bene, ma sono molto stanco. È comunque la mia stagione migliore”

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