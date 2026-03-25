Alberto Costa l’ex Juve finito nel mirino di una big europea | le ultimissime sulla trattativa

Un ex calciatore che ha vestito la maglia di una delle principali squadre italiane è al centro di un'attenzione internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, un club francese di alto livello sta seguendo con interesse la sua situazione e potrebbe presentare un'offerta nel prossimo mercato estivo. La trattativa sembra avanzata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Alberto Costa piace molto al PSG e potrebbe trasferirsi in Francia durante il prossimo calciomercato. Il Porto è pronto a trattare la cessione. Il calciomercato è fatto di scommesse, intuizioni e, talvolta, di addii prematuri che lasciano spazio a grandi rimpianti. È il caso di Alberto Costa, il giovane laterale classe 2003 la cui parentesi a Torino si è conclusa dopo soli sette mesi. Acquistato a gennaio per 12,5 milioni di euro, il calciatore non è riuscito a incidere in maglia bianconera, chiudendo l’esperienza con 14 presenze e zero reti. La nuova dirigenza tecnica ha così optato per una separazione netta nell’estate del 2025. La cessione di Alberto Costa è maturata nell’ambito di un profondo riassetto tattico volto a sfoltire la rosa e finanziare nuovi innesti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Alberto Costa - The Bargain of The Season

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