Calciomercato Juve questo talento portoghese è finito nel mirino di Comolli | i dettagli della trattativa

La Juventus sta monitorando con attenzione il talento portoghese Miranda, attaccante classe 2007 del Porto, nel quadro delle strategie di calciomercato. Comolli, responsabile dell’area scouting, segue da vicino questa possibile operazione, valutando le opportunità offerte dal giovane giocatore. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un investimento futuro per i bianconeri, che continuano a cercare profili promettenti per rinforzare la rosa.

Calciomercato Juve, Comolli guarda in Portogallo. I bianconeri stanno seguendo da vicino Miranda, attaccante classe 2007 del Porto. Il calciomercato della Juve è sempre in fermento, specialmente quando si tratta di scovare i talenti del futuro prima che il loro valore diventi proibitivo. L’ultimo nome finito sul taccuino dei dirigenti bianconeri è quello di André Alexandre Mendes Miranda, nato il 25 settembre 2007 in Portogallo,. Cresciuto nella prestigiosa accademia del Porto, Miranda ha bruciato le tappe grazie a doti atletiche e tecniche fuori dal comune. Il giocatore si è affermato come uno dei profili più interessanti della sua annata, grazie alle caratteristiche tecniche e alla versatilità offensiva che gli permettono di giocare prevalentemente come attaccante esterno o seconda punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

