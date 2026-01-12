Alberto Costa l’ex Juve è finito nel mirino di questa big europea | pronto l’assalto al portoghese I dettagli

Da juventusnews24.com 12 gen 2026

Alberto Costa, ex giocatore della Juventus, è al centro delle attenzioni del Paris Saint-Germain. La squadra francese valuta l’acquisto del portoghese per rinforzare il settore degli esterni nel mercato estivo. Questa possibile operazione rappresenta un interesse concreto da parte del club parigino, che monitora attentamente le opzioni disponibili sul mercato.

Alberto Costa è finito nel mirino del PSG. I francesi pensano all’ex Juve per rinforzare il reparto degli esterni in estate. Le ultime sulla trattativa. Il calciomercato internazionale non dorme mai e, nonostante la finestra invernale sia ancora al centro delle cronache, i grandi club europei stanno già gettando le basi per i colpi della prossima stagione. Tra le società più attive c’è senza dubbio il Paris Saint-Germain, sempre alla ricerca di profili giovani ma già pronti per palcoscenici d’élite. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il club parigino starebbe monitorando l’ex Juve Alberto Costa per la prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve, Joao Mario: "Mi ispiro a Cancelo. Alberto Costa? Gli auguro il meglio" - L’ex Porto, nella sua prima conferenza stampa da giocatore bianconero, ha parlato di un altro portoghese che ha indossato la maglia della ... m.tuttomercatoweb.com

