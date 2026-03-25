Al via il restauro del Cimitero di Santa Cristina

È iniziato il restauro del Cimitero di Santa Cristina a Castiglion Fiorentino. Gli interventi prevedono lavori strutturali per migliorare la stabilità degli edifici e interventi di pulizia e riqualificazione per il decoro del sito. I lavori, che coinvolgono le parti più deteriorate, sono stati avviati nel mese di marzo e continueranno nei prossimi mesi.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Al via i l restauro del Cimitero di Santa Cristina: interventi strutturali per la sicurezza e il decoro a Castiglion Fiorentino. L’Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino comunica l'avvio di un importante intervento di manutenzione straordinaria e restauro presso il Cimitero di Santa Cristina. I lavori, mirati al ripristino strutturale e alla messa in sicurezza di una porzione del complesso monumentale, avranno inizio lunedì 30 marzo 2026. Il piano degli interventi: L’operazione si è resa necessaria per risolvere le criticità strutturali della gronda in cemento armato che, allo stato attuale, risulta puntellata per garantire l'incolumità dei visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il restauro del Cimitero di Santa Cristina Articoli correlati Santa Sofia, verso il restauro del cimiteroIl Comune di Santa Sofia ha affidato la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro e il risanamento del cimitero... Cercasi fondi per il restauro dell’organo di Santa Maria del FonteCARAVAGGIO Al via a Caravaggio la campagna di raccolta fondi "6000 note per il santuario. Pillole di Napoli: il Villaggio delle Due Porte all'Arenella. Short 5. Una raccolta di contenuti su Al via il restauro del Cimitero di... Temi più discussi: I lavori della Giunta di mercoledì 18 marzo; Cimitero Bastia dialogo con UNIPG per restauro; Cimitero di Bonaria: piano da 10 milioni per il restauro del museo a cielo aperto; Castiglion Fiorentino: il restauro del Cimitero di Santa Cristina. Oristano, al via il restauro della cappella del cimitero monumentaleLa cappella del cimitero monumentale di San Pietro tornerà presto a nuova vita. È stata aggiudicata all’impresa Muscu Andrea di Isili la gara per i lavori di restauro e recupero conservativo del ... unionesarda.it Santa Sofia, verso il restauro del cimiteroIl Comune di Santa Sofia ha affidato la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro e il risanamento del cimitero comunale. Premesso che la gara per l’appalto dei ... ilrestodelcarlino.it Il Cimitero di Santa Maria di Galeria, di proprietà del Comune di Roma, versa in condizioni indegne: la struttura è ormai fatiscente, senza custode, priva di servizi igienici e ormai di fatto irraggiungibile con il trasporto pubblico. Le fermate ATAC e la segnale - facebook.com facebook