Cercasi fondi per il restauro dell’organo di Santa Maria del Fonte

CARAVAGGIO Al via a Caravaggio la campagna di raccolta fondi "6000 note per il santuario. Ridai voce all’organo della basilica" lanciata per sostenere le spese, 560mila euro, necessarie per restaurare il maestoso organo della basilica del santuario di Santa Maria del Fonte, un vero e proprio capolavoro storico, culturale e musicale, tra i più grandi e prestigiosi del Nord Italia, dotato di 6.100 canne distribuite in quattro corpi sonori e una grande cassa lignea, una delle più grandi d’Italia realizzata tra il 1739 e il 1747 dai fratelli Carminati. La manutenzione ordinaria non basta più e lo strumento funziona solo parzialmente, limitando così la sua capacità di accompagnare le celebrazioni liturgiche e far risuonare la sua potenza sonora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

