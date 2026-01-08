Il Comune di Santa Sofia ha incaricato uno studio di realizzare un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro e il risanamento del cimitero comunale. L’obiettivo è preservare l’integrità strutturale e conservare il valore storico del sito, garantendo un intervento che rispetti le caratteristiche originali e le esigenze di tutela.

Il Comune di Santa Sofia ha affidato la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il restauro e il risanamento del cimitero comunale. Premesso che la gara per l’appalto dei lavori relativi all’ampliamento complessivo dell’area cimiteriale era stata revocata in quanto la gara curata dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese era andata deserta, la giunta ha puntato alla revisione del progetto esecutivo, con la conseguenza di aggiornare al nuovo prezzario regionale l’importo complessivo dell’intervento, viste anche le tante lamentele di cittadini. "Il cimitero del capoluogo – precisa la nota del Servizio tecnico – necessita di un intervento di restauro e risanamento conservativo, visto lo stato di deterioramento degli edifici esistenti; un intervento di restauro e risanamento conservativo dei vari corpi di fabbrica, esplorando al contempo l’economicità di tale opera con la definizione di un percorso che possa risultare efficace e tecnicamente attuabile, procedendo con l’affidamento di un incarico professionale all’architetto Angelo Toschi, che aveva già curato il progetto esecutivo definitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Sofia, verso il restauro del cimitero

Leggi anche: Ecco come vengono spesi i 4 milioni di euro per il restauro del Cimitero Monumentale

Leggi anche: Cimitero, maxi-restauro contro il degrado

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Santa Sofia, verso il restauro del cimitero.

Inizia il restauro della cupola di Santa Sofia a Istanbul - Sono iniziati i lavori per restaurare la cupola di Santa Sofia, l'edificio costruito nel VI secolo, patrimonio Unesco dal 1985 e tra i più noti simboli di Istanbul. ansa.it

Iniziati i lavori di restauro della cupola di Santa Sofia, patrimonio Unesco a Istanbul - Sono iniziati i lavori per restaurare la cupola di Santa Sofia, l'edificio costruito nel VI secolo, patrimonio Unesco dal 1985 e tra i più noti simboli di Istanbul. quotidiano.net

Sono cominciati i lavori di restauro della Cupola di Santa Sofia a Istanbul, ponte tra epoche e civiltà - Hanno avuto inizio i lavori di restauro della cupola di Santa Sofia, iconico edificio costruito nel VI secolo e patrimonio UNESCO dal 1985. exibart.com

Santa Sofia, “tuo figlio ha travolto con l’auto una donna incinta: soffiano 8mila euro a un anziano, scoperti i truffatori - facebook.com facebook