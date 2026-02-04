mistero buffo dario fo rivive a volterra

Mistero Buffo, capolavoro di Dario Fo, continua a parlare al presente grazie a una riproposizione intensa, essenziale e sorprendentemente attuale. Sul palco, Matthias Martelli, diretto da Eugenio Allegri, raccoglie l’eredità della grande tradizione giullaresca e la trasforma in un’esperienza teatrale viva, potente, profondamente contemporanea. Sabato 7 febbraio, a Teatro Persio Flacco di Volterra, solo in scena, senza trucchi né scenografie, Martelli si affida esclusivamente al corpo, alla voce e alla relazione diretta con il pubblico. In un continuo gioco di trasformazioni, passa in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino a toccare la tragedia umana e sociale, coinvolgendo gli spettatori in un’azione drammatica che è al tempo stesso racconto, denuncia e rito collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

