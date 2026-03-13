Dalla formula 1 al phon i rumori colorati sono amici del sonno?

Dalla Formula 1 al phon, i suoni quotidiani si intrecciano con il sonno di molte persone. Il rombo dei motori, il chiacchiericcio di una serie televisiva e il rumore del phon sono alcuni esempi di rumori che accompagnano le routine diurna e notturna. Questi suoni, diversi tra loro, sono spesso presenti nelle case di chi cerca di addormentarsi o di mantenere una certa continuità acustica.

Home > Salute > La ricerca e le prove dell’efficacia dei rumori colorati sul sonno: il focus dei dottori anti-bufale. Dal rombo dei motori della Formula 1 al chiacchiericcio di una serie tv, fino al rumore del phon o ai palleggi delle partite a tennis: quanti di voi non riescono a resistere con gli occhi aperti? Ebbene, su social e piattaforme di streaming si moltiplicano le raccolte di rumore bianco, ma anche rosa o marrone, proposte come rimedio contro l’insonnia e lo stress. Ma davvero alcuni rumori sono amici del sonno? A rispondere – in occasione della Giornata mondiale del sonno – sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

