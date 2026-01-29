Un ristorante sul tetto della basilica di San Pietro i lavori sono a buon punto | Arrivati anche gli arredi

A Roma, sul tetto della basilica di San Pietro, i lavori per il nuovo ristorante avanzano spediti. Dopo mesi di silenzio, sono stati consegnati anche gli arredi, e la struttura sembra quasi pronta. Nei prossimi mesi, potrebbe aprire al pubblico, offrendo ai visitatori un’esperienza unica con vista sulla grande terrazza e le statue degli Apostoli. La decisione di realizzare un ristorante in questo punto così suggestivo sta facendo discutere tra chi vede in questa iniziativa un modo per valorizzare ancora di più il patrimonio della Chiesa.

In Vaticano da tempo si lavora silenziosamente alla realizzazione di quello che potrebbe diventare il primo vero ristorante affacciato sulla grande terrazza della basilica di San Pietro, proprio di fronte alle statue degli Apostoli. Un luogo fino a poco tempo del tutto inaccessibile a chiunque. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il progetto prevede il recupero di alcuni locali un tempo utilizzati come deposito dei materiali dei Sanpietrini, gli operai addetti alla manutenzione della basilica. Fonti interne al Vaticano riferiscono che nelle ultime settimane sarebbero già arrivati arredi e materiali destinati al nuovo locale.

