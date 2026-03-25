Al Rione Sanità arriva Primavera inVita | mercato Slow Food camminata urbana laboratori e libri

Al Rione Sanità si svolge Primavera inVita, un evento che comprende un mercato Slow Food, una camminata urbana, laboratori e presentazioni di libri. La giornata prevede diverse attività e incontri rivolti alla comunità locale, con l’obiettivo di accogliere l’arrivo della primavera. L’iniziativa si svolge in vari luoghi del quartiere e coinvolge cittadini di tutte le età.

Sabato 28 marzo al centro La Tenda una giornata aperta al quartiere tra cucina solidale, giovani protagonisti, visite guidate e iniziative culturali Una giornata di incontri, attività e iniziative aperte alla città per salutare l’arrivo della primavera. Sabato 28 marzo il centro La Tenda nel Rione Sanità ospita la prima edizione di Primavera inVita alla Sanità, appuntamento che mette insieme cibo, cultura, lettura e partecipazione civica negli spazi dell’ex ospedale San Camillo. Il programma prevede stand, visite guidate, laboratori e attività per famiglie e giovani, con l’obiettivo di far conoscere alla città le attività sociali e culturali che il centro porta avanti nel quartiere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Al Rione Sanità arriva Primavera inVita: mercato Slow Food, camminata urbana, laboratori e libri Articoli correlati Mercato della Terra Slow Food alla SanitàVenerdì 17 gennaio, nel cuore del Rione Sanità, il Centro La Tenda ospita, nell’ambito del progetto VVITA, il Mercato della Terra Slow Food,... Leggi anche: Mercato, musica e laboratori: in Piazza del Carmine arriva la "Festa di Primavera" Una selezione di notizie su Rione Sanità Temi più discussi: La Primavera al rione Sanità, evento coon Slow Food al centro La Tenda; Primavera Slow Food a Napoli; Sguardi di Donna, il photo tour nel Rione Sanità: le date e le tappe del percorso; Sguardi di Donna: photo tour nel Rione Sanità. Al Rione Sanità arriva Primavera inVita: mercato Slow Food, camminata urbana, laboratori e libriSabato 28 marzo al centro La Tenda una giornata aperta al quartiere tra cucina solidale, giovani protagonisti, visite guidate e iniziative culturali ... napolitoday.it La Primavera al rione Sanità, evento coon Slow Food al centro La TendaUn evento, con tavoli espositivi e laboratori, per festeggiare la primavera al Centro La Tenda, tutti assieme con Slow Food, Slow Food Napoli, Comunità Extra Moenia, il progetto di comunicazione socia ... ansa.it Nel Rione Sanità c'è una caverna di tufo che nessuna città al mondo ha saputo replicare. Dentro ci sono circa 40.000 persone. O meglio: i loro resti. Si chiama Cimitero delle Fontanelle, e per secoli è stato il centro di una delle pratiche religiose più strane e ten - facebook.com facebook