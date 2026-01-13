Mercato della Terra Slow Food alla Sanità
Il Mercato della Terra Slow Food si terrà venerdì 17 gennaio nel Centro La Tenda, nel Rione Sanità, nell’ambito del progetto VVITA. L’iniziativa promuove un approccio sostenibile al cibo, focalizzandosi sul benessere globale, inteso come cura del corpo, dell’anima e delle relazioni. Un’occasione per scoprire prodotti locali e promuovere pratiche alimentari consapevoli in un contesto di comunità.
Venerdì 17 gennaio, nel cuore del Rione Sanità, il Centro La Tenda ospita, nell’ambito del progetto VVITA, il Mercato della Terra Slow Food, un’iniziativa dedicata al BenEssere, inteso come nutrimento del corpo, dell’anima e delle relazioni.L’evento si svolgerà all’interno dell’ex complesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
