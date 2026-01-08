Pronostici sulla Super League femminile | il Chelsea continuerà a spingere il Manchester City nella corsa al titolo

La Women's Super League è ripresa dopo la pausa invernale, riportando in primo piano le dinamiche di una stagione ancora aperta. Tra le squadre in corsa, il Chelsea e il Manchester City sono protagonisti della sfida per il titolo. Analizzando i pronostici e le prestazioni recenti, si evidenziano le strategie e le possibilità di ciascuna formazione nel proseguo del campionato.

La Women's Super League è tornata dopo la pausa invernale, con la classifica ben pronta in vista della seconda metà della stagione. Il Manchester City ha sei punti di vantaggio in vetta, sfruttando appieno il leggero errore del Chelsea durante la sua incredibile serie di vittorie consecutive. Arsenal, Manchester United e Tottenham sono ancora in corsa per un posto in Champions League, con l'ex coppia che ha dato il via al fine settimana con uno scontro di successo che potrebbe scuotere le cose ai vertici. Ci sono stati anche cambiamenti manageriali sia per il West Ham che per i London City Lionesses dall'ultima volta che il campionato è stato in azione.

