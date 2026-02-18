Università inaugurato l’anno accademico 2025 2026 VIDEO

La rettrice Alessandra Petrucci: “Ora la sfida è consolidare l’innovazione e rafforzare il dialogo con la società e il territorio” La ricerca di frontiera finanziata dal Pnrr e il suo impatto sul territorio sono stati al centro della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 202526 dell’Università di Firenze, svoltasi oggi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un appuntamento che ha offerto l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti dall’Ateneo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sul nuovo modello di collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Università Lumsa, inaugurato l'anno accademico 2025/2026L’Università Lumsa ha ufficialmente aperto l’anno accademico 20252026 martedì 9 dicembre, con la partecipazione del Cardinale Pietro Parolin e la benedizione di Papa Leone XIV.

Università Cattolica, inaugurato il nuovo anno accademicoQuesta mattina al Policlinico Gemelli di Roma si è tenuta l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

UNITRE Caserta: inaugurato l’Anno Accademico 2025/26

