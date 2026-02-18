Università inaugurato l’anno accademico 2025 2026 VIDEO

Da firenzetoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rettrice Alessandra Petrucci: “Ora la sfida è consolidare l’innovazione e rafforzare il dialogo con la società e il territorio” La ricerca di frontiera finanziata dal Pnrr e il suo impatto sul territorio sono stati al centro della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 202526 dell’Università di Firenze, svoltasi oggi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un appuntamento che ha offerto l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti dall’Ateneo nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sul nuovo modello di collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Università Lumsa, inaugurato l'anno accademico 2025/2026L’Università Lumsa ha ufficialmente aperto l’anno accademico 20252026 martedì 9 dicembre, con la partecipazione del Cardinale Pietro Parolin e la benedizione di Papa Leone XIV.

Università Cattolica, inaugurato il nuovo anno accademicoQuesta mattina al Policlinico Gemelli di Roma si è tenuta l’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

UNITRE Caserta: inaugurato l’Anno Accademico 2025/26

Video UNITRE Caserta: inaugurato l’Anno Accademico 2025/26
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inaugurato l'anno accademico della sede di Imola — Italiano; Como, inaugurato al Teatro Sociale l’anno accademico dell’Università dell’Insubria; Mattarella all'intitolazione a De Gasperi della Buc e all'inaugurazione dell'anno accademico. Il rettore: L'Università ha il dovere della speranza e lavora per la pace; Inaugurato il 591° anno accademico dell’Università degli studi di Catania.

università inaugurato l annoL’Università di Firenze inaugura l’anno accademico 2025/26Unifi inaugura l’anno 2025/26. Nella cerimonia al Teatro del Maggio il bilancio sulla ricerca di frontiera realizzata con i fondi PNRR ... gonews.it

università inaugurato l annoFirenze: l’Università inaugura l’anno accademico e spara sulla nuova pista di Peretola. La Rettrice: Per noi è una criticitàAlessandra Petrucci, rettrice dell'Università di Firenze FIRENZE - Per noi l'insediamento di Sesto Fiorentino è strategico e quindi l'ampliamento ... firenzepost.it