Prato e Firenze al centro del Tour 2026 di ViaggioDANZA Academy Itinerante

Prato e Firenze sono le tappe del Tour 2026 di ViaggioDANZA Academy Itinerante. Un percorso che offre opportunità di crescita e formazione, valorizzando il talento locale e favorendo lo sviluppo delle competenze artistiche. Ogni tappa rappresenta un momento di confronto e scoperta, contribuendo a rafforzare il legame tra le eccellenze culturali di queste città e i giovani danzatori.

Ogni tappa è un viaggio che accende i sogni, incontra il talento e trasforma la passione in possibilità concrete. Con questo spirito ViaggioDANZA Academy Itinerante, progetto nazionale di formazione, scouting e valorizzazione del talento che mette al centro i giovani ballerini e il loro futuro.

I Gatti Mézzi tornano a Firenze con il loro tour teatrale 2026, dopo il successo dell’estate. Lo spettacolo si presenta in una versione più raccolta e intima, offrendo al pubblico un’esperienza diretta e coinvolgente. Un’occasione per scoprire l’universo musicale del duo in un contesto diverso, in un luogo simbolo come il Teatro Puccini. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. SERIE C. Missione compiuta per i Dragons Prato: superato 82-67 il Cus Firenze - Il girone di ritorno si apre con una vittoria che permette ai Dragons Prato di accorciare le distanze dalla capolista ... lanazione.it

Fisascat Cisl Firenze e Prato | Florence facebook

In #A11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione #Firenze presenza di pedoni sulla carreggiata #viabiliTOS x.com

