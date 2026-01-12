Collettivi a tavola a Palermo tre giornate di incontri dedicate al mangiare insieme
Dal 22 al 24 gennaio 2026, il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino a Palermo ospita “Collettivi a tavola”, tre giornate di incontri dedicati al convivio come momento culturale, sociale ed ecologico. L’evento propone riflessioni e scambi su pratiche di condivisione alimentare, promuovendo un approccio consapevole e sostenibile al mangiare insieme. Un’occasione per approfondire il valore del momento collettivo a tavola in diverse prospettive.
Dal 22 al 24 gennaio 2026, Palermo ospita al Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino “Collettivi a tavola”, tre giornate di incontri dedicate al mangiare insieme come pratica culturale, sociale ed ecologica. Studiosi e studiose da tutta Italia si confronteranno sul ruolo della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: A Rutigliano Wunderkammer, tre giornate dedicate al pianoforte
Leggi anche: Palermo si prepara ad accogliere il FIF Village: due giornate dedicate a fitness, Pilates, formazione e benessere
Palermo rende omaggio a Fratel Biagio Conte: tre giornate di memoria, dialogo e responsabilità civile.
È il momento di salire sulla tavola! A grande richiesta partono i nostri corsi collettivi di SNOWBOARD: Ogni domenica a partire dall'11 Gennaio Per 3 domeniche - 6 ore totali Per 5 domeniche - 10 ore totali Dalle 11 alle 13 Che tu sia alla prima esperienza - facebook.com facebook
🟥 Carlantino apre il 2026 a tavola: un pranzo collettivo dedicato agli ultra 75enni x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.