Collettivi a tavola a Palermo tre giornate di incontri dedicate al mangiare insieme

12 gen 2026

Dal 22 al 24 gennaio 2026, il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino a Palermo ospita “Collettivi a tavola”, tre giornate di incontri dedicati al convivio come momento culturale, sociale ed ecologico. L’evento propone riflessioni e scambi su pratiche di condivisione alimentare, promuovendo un approccio consapevole e sostenibile al mangiare insieme. Un’occasione per approfondire il valore del momento collettivo a tavola in diverse prospettive.

