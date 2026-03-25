Al Baffi di Fiumicino degustazioni e formazione per promuovere il carciofo del territorio

A Fiumicino si svolgono eventi dedicati alla promozione del carciofo locale, con degustazioni e attività formative organizzate dal Biodistretto Etrusco Romano ETS. L'iniziativa fa parte del progetto TERSA e mira a valorizzare i prodotti agricoli della zona. La manifestazione si svolge presso il centro culturale della città e prevede incontri tra produttori, esperti e cittadini.

Fiumicino 25 marzo 2026 – Il Biodistretto Etrusco Romano ETS, nell’ambito del progetto TERSA, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha inaugurato, lo scorso anno a Fiumicino, una serie di incontri pubblici dedicati alla promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio. Questa mattina un altro appuntamento, presso l’Istituto IIS Paolo Baffi, ha visto protagonista il carciofo. Gli studenti dell’ Istituto hanno coinvolto i partecipanti, tra cui gli alunni di alcune scuole medie del territorio, in una degustazione di prodotti tipici e di diverse varianti del carciofo – dalla versione alla romana e alla giudia, al forno e persino crudo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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