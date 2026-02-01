Carta della Cultura 100 euro per acquisto libri | esiti domande sull’app IO contributo valido fino al 14 gennaio 2027 Le info utili

È arrivato il momento di sapere se la domanda per la Carta della Cultura 2025 è andata a buon fine. Dopo la scadenza del 31 ottobre, i beneficiari possono finalmente verificare se hanno ottenuto i 100 euro da usare per comprare libri. Il contributo, che resta valido fino al 14 gennaio 2027, si può chiedere tramite l’app IO. Ora chi ha presentato domanda può controllare subito l’esito e organizzarsi per gli acquisti.

Terminata la fase di richiesta lo scorso 31 ottobre, per i beneficiari della Carta della Cultura 2025 è ora possibile conoscere l’esito della propria domanda. Dal 14 gennaio, l’app IO invia una notifica direttamente nella sezione messaggi dell’utente. La Carta è un sostegno economico pensato per favorire l’accesso alla lettura da parte delle famiglie con ISEE più basso. Il credito assegnato, pari a 100 euro, può essere utilizzato per acquistare libri cartacei o digitali con codice ISBN, sia nei negozi fisici che online, purché aderenti all’iniziativa. Promossa dal Ministero della Cultura tramite il Centro per il Libro e la Lettura, la Carta viene erogata in formato virtuale tramite l’app IO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

