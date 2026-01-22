rai sport la redazione proclama lo stato di agitazione

La redazione di Rai Sport ha dichiarato lo stato di agitazione, contestando le modalità di organizzazione del lavoro stabilite dalla direzione. La decisione arriva in vista delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina, sollevando questioni legate alle condizioni lavorative e alla preparazione dell'evento. La situazione evidenzia le tensioni tra il personale e la direzione, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo.

La redazione di Rai Sport ha proclamato lo stato di agitazione contestando l’impostazione del lavoro decisa dalla direzione soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. In un documento approvato dall’Assemblea con 34 voti favorevoli e uno contrario, i giornalisti denunciano «le scelte del direttore Paolo Petrecca » e manifestano «fortissima preoccupazione per un piano di lavoro con molti punti deboli che dovrà essere necessariamente rivisto a ridosso dell’evento per garantire la copertura che Rai debbono ai propri telespettatori». Alla base del malcontento c’è soprattutto il crescente ricorso ai cosiddetti “ talent ”, figure esterne alla redazione con compensi elevati, sempre più spesso impiegate anche in ruoli giornalistici, mentre il budget complessivo è stato ridotto con conseguenti tagli a mezzi, personale tecnico e copertura degli eventi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Olimpiadi invernali in tv a rischio, la redazione di Rai Sport proclama lo stato di agitazioneLe Olimpiadi invernali potrebbero non essere trasmesse in tv a causa dello stato di agitazione proclamato dalla redazione di Rai Sport.

