Tre bombe paura e l’incubo camorra Qui non c’è spazio per la criminalità scendiamo subito in piazza

Nella notte a Casapesenna sono state fatte esplodere tre bombe in pochi giorni, un episodio che ha riacceso la preoccupazione tra i residenti. La comunità si è riunita in piazza per mostrare fermezza contro la criminalità, sottolineando che non intende tollerare azioni violente. La situazione ha suscitato grande attenzione da parte delle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventi.

Casapesenna torna a fare i conti con la paura. Nella notte è stata fatta esplodere la terza bomba nel giro di pochi giorni, un episodio gravissimo che ha scosso profondamente la comunità e riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla presenza di fenomeni criminali nel territorio. Un’escalation che preoccupa cittadini, imprenditori e istituzioni locali. A parlare con toni chiari e decisi è il sindaco di Casapesenna, Giustina Zagaria, che non nasconde l’allarme ma allo stesso tempo invita alla prudenza in attesa che le indagini facciano piena luce su quanto sta accadendo. “Ho chiesto un tavolo di ordine e sicurezza pubblica già lo scorso 4 marzo – spiega il primo cittadino – perché sentivo la necessità di confrontarmi con le istituzioni competenti per capire cosa stesse accadendo e fino a che punto la nostra comunità dovesse preoccuparsi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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