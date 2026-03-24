Agricoltura tour di Confeuro a Palermo per ascoltare istanze di cittadini e lavoratori

Un rappresentante di Confeuro ha visitato Palermo per ascoltare le esigenze di agricoltori, cittadini e operatori del settore agricolo. L’obiettivo è raccogliere opinioni e discutere di questioni legate allo sviluppo dell’agricoltura, inclusi temi come l’agroecologia, l’agricoltura rigenerativa e le domande relative alla Politica Agricola Comune. La visita si inserisce in un tour regionale volto a favorire il confronto sul settore primario.

“Confeuro è in Sicilia per incontrare soci, iscritti e dirigenti territoriali, ma anche cittadini e operatori del settore, con l’obiettivo di avviare un confronto sui temi legati allo sviluppo del comparto primario: dall’agroecologia all’agricoltura rigenerativa, dalle domande PAC per il contributo comunitario 2026 alle criticità che interessano il settore agricolo nell’isola, insieme alle opportunità di rilancio. Prosegue dunque con partecipazione e interesse il tour della Confederazione degli Agricoltori Europei, realizzato insieme al Caf e al Patronato Labor - ente promosso da Confeuro - con la tappa odierna a Catania e nell’area della Sicilia orientale, in attesa del prossimo appuntamento previsto a Palermo il 10 aprile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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