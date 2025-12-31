Legge di Bilancio 2026 Confeuro | Poco coraggio per sostegno agricoltura

La Legge di Bilancio 2026, secondo Confeuro, mostra una scarsa attenzione alle reali esigenze del settore agricolo italiano. Criticata per aver privilegiato opere simboliche come il ponte sullo Stretto, la manovra viene definita poco coraggiosa e insufficiente nel sostenere concretamente l’agricoltura nazionale. La discussione si concentra sulle priorità e sugli investimenti necessari per favorire lo sviluppo sostenibile e competitivo del settore.

Secondo Confeuro, si continua a discutere di grandi opere simboliche, come il ponte sullo Stretto. "La Legge di Bilancio 2026 appare complessivamente poco coraggiosa e insufficiente nel rispondere alle reali esigenze del settore agricolo italiano". È questo il giudizio espresso da Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, che evidenzia come il provvedimento presenti "qualche luce, ma soprattutto molte ombre. Continuano a mancare – spiega Tiso – investimenti seri, strutturali e lungimiranti a favore del comparto primario, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture materiali e immateriali.

