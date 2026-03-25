In un intervento recente, un rappresentante del Partito Democratico ha commentato la questione della gestione delle attività agricole, sottolineando che la centralizzazione delle funzioni non è mai neutra. Ha evidenziato come questa scelta possa comportare ritardi, aumentare la complessità delle procedure e frammentare le responsabilità tra i soggetti coinvolti. La discussione si concentra sulla difesa di Agrea, un organismo che si occupa di questioni agricole.

«La centralizzazione non è mai neutra: porta con sé ritardi, complessità e frammentazione delle responsabilità. Per una Regione virtuosa come l’Emilia-Romagna, questo sarebbe un inaccettabile passo indietro». Con questo monito il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd) è intervenuto in Assemblea legislativa durante il dibattito sulla risoluzione (approvata all’unanimità) per la salvaguardia di Agrea, l’organismo pagatore regionale. Quintavalla ha portato all'attenzione dell'Aula dati concreti che dimostrano l'efficacia della gestione regionale. «Agrea non è un semplice ente strumentale, ma il motore che garantisce liquidità alle nostre aziende. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Agricoltura, Quintavalla (Pd): «Difendiamo Agrea»

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