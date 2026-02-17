Crisi Sigma Albasi e Quintavalla Pd | Al lavoro per tutelare i lavoratori e proteggere i punti vendita

Luca Albasi e Marco Quintavalla del Partito Democratico hanno annunciato che stanno lavorando per tutelare i dipendenti dei supermercati Sigma, dopo che la crisi della cooperativa Realco di Reggio Emilia ha portato alla chiusura di alcuni punti vendita. La decisione della cooperativa di interrompere le attività ha messo in pericolo circa 1500 posti di lavoro in tutta la regione, tra cui una novantina a Piacenza, dove operano i punti vendita di Borgo Faxhall e Farnesiana. La Regione ha già avviato un’attenzione particolare sulla vicenda, cercando di trovare una soluzione che coinvolga i lavoratori e i negozi.

Chiuderanno nei prossimi giorni quattro punti vendita nel Piacentino nei quali sono impiegate circa ottanta persone. Il gruppo Realco ha depositato istanza di concordato preventivo: nominati due commissari «La Regione segue con attenzione la crisi della cooperativa Realco di Reggio Emilia, che mette a rischio l'occupazione di circa 1500 lavoratori, di cui circa ottanta in provincia di Piacenza, impiegati nei supermercati Sigma nei centri commerciali Borgo Faxhall e Farnesiana di Piacenza e in centro città a Castel San Giovanni e nel punto vendita Ecu di viale Dante a Piacenza. Il Tribunale di Bologna, presso cui il Gruppo Realco ha depositato istanza di concordato preventivo, ha già nominato due commissari.