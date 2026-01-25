Agricoltura stanziati 90 milioni Dalle calamità al ’capitolo’ lupo | Proteggiamo reddito e territorio

Nel 2025, oltre 90 milioni di euro saranno destinati alle imprese agricole del Ferrarese per sostenere il reddito, rafforzare i controlli sui prodotti importati e affrontare le calamità. Si punta a tutelare il territorio e le produzioni locali, con interventi specifici contro i danni della fauna selvatica e la presenza del lupo, garantendo maggiori garanzie negli accordi commerciali con i Paesi extra-Ue.

Oltre 90 milioni di euro di pagamenti alle imprese agricole del Ferrarese nel 2025, difesa del reddito agricolo, richiesta di garanzie negli accordi commerciali con i Paesi extra-Ue per tutelare le produzioni regionali, rafforzamento dei controlli sui prodotti agroalimentari importati, nuove misure contro i danni da fauna selvatica e predazioni da lupo. In una fase complessa per il settore agricolo e agroalimentare, segnata dall’aumento dei costi di produzione, dalle tensioni sui mercati internazionali e dalle sfide legate alla competitività delle imprese, l’ Emilia-Romagna rafforza il proprio impegno a tutela del settore primario e delle filiere produttive regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

