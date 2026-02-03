Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 febbraio 2026 | dalle 20 numeri vincenti montepremi record da ?115 milioni di euro
Questa sera alle 20 vengono estratti i numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Si aspetta un montepremi record di 115 milioni di euro. Sono molti i giocatori pronti a scoprire se questa volta saranno tra i fortunati. La lotteria di oggi tiene tutti con il fiato sospeso.
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 3 febbraio 2026. Dalle 20 tutti i numeri vincenti del Lotto e la combinazione del Superenalotto. Nessun '6' né '5+1' al concorso di sabato del Superenalotto. Centrato invece un '5' da oltre 200mila euro. La schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria di Lanciano (Chieti), situata in via C. Marciani, 1. Il fortunato si porta a casa per l'esattezza 206.155,18 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 115 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
