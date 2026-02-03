Questa sera alle 20 vengono estratti i numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Si aspetta un montepremi record di 115 milioni di euro. Sono molti i giocatori pronti a scoprire se questa volta saranno tra i fortunati. La lotteria di oggi tiene tutti con il fiato sospeso.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 3 febbraio 2026. Dalle 20 tutti i numeri vincenti del Lotto e la combinazione del Superenalotto. Nessun '6' né '5+1' al concorso di sabato del Superenalotto. Centrato invece un '5' da oltre 200mila euro. La schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria di Lanciano (Chieti), situata in via C. Marciani, 1. Il fortunato si porta a casa per l'esattezza 206.155,18 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 115 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 febbraio 2026: dalle 20 numeri vincenti, montepremi record da 115 milioni di euro

Ecco i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 20 gennaio 2026.

Alle 20 di oggi, i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono stati estratti in diretta.

