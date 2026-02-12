Ma quale Juventus! 115 milioni di euro l’assegno è già partito

La Juventus si trova a guardare mentre un grande affare si avvicina. Secondo le ultime notizie, un'altra squadra ha già inviato 115 milioni di euro e l’accordo sembra ormai fatto. I bianconeri non hanno ancora messo sul tavolo offerte concrete e il colpo sembra allontanarsi sempre di più. La situazione è in evoluzione, ma sembra che la Juventus non sia la protagonista di questa trattativa.

Calciomercato, 115 milioni sul tavolo e addio sempre più vicino: la Juventus resta a guardare mentre il colpo prende una direzione precisa. Il mercato non dorme mai, infatti anche quando la finestra ufficiale è chiusa le grandi manovre continuano sotto traccia. Si parla, si tratta, si sondano umori e disponibilità, e spesso le vere notizie arrivano mesi prima dell'estate. In queste settimane, senza ombra di dubbio, c'è un nome che sta tornando con forza al centro delle indiscrezioni internazionali. Un profilo che piaceva e piace ancora a diversi top club europei, Juventus compresa, però la sensazione è che la corsa stia prendendo una direzione ben precisa e decisamente onerosa.

