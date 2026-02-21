Monza accoltella tassista per non pagare la corsa | arrestato per tentato omicidio
Un uomo ha ferito gravemente un tassista a Monza dopo aver rifiutato di pagare una corsa da circa 20 euro. La lite è degenerata quando il passeggero ha estratto un coltello e lo ha colpito più volte. La polizia ha arrestato l’aggressore, che ha confessato di aver agito in preda alla rabbia. Il tassista, ricoverato in ospedale, ha riportato ferite profonde. La vicenda ha suscitato grande scalpore in città.
Monza, 21 febbraio 2026 – "Ho rischiato la pelle per quattro sold i" aveva raccontato la vittima. Per non pagare una corsa di 20 euro un uomo aveva infatti accoltellato il tassista. E i carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile di Monza hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 52enne monzese, disoccupato. Già noto alle Forze dell’ordine, e' ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio. Contestualmente, è stato denunciato i n stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un complice, 51enne, anch’egli residente a Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
