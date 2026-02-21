Sale a casa per farsi pagare la corsa tassista accoltellato a Monza

Un tassista di Monza è stato aggredito da un cliente che aveva invitato a salire in casa per saldare la corsa. Dopo aver ricevuto rifiuto per il pagamento, l’uomo ha estratto un coltello e ha colpito il conducente al collo e alle mani. La lite è degenerata in violenza improvvisa, lasciando il tassista ferito e sotto shock. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo, ma il responsabile è fuggito prima dell’arrivo della polizia.

© Ilnotiziario.net - Sale a casa per farsi pagare la corsa, tassista accoltellato a Monza

