Aggrediscono cinque studenti con spray urticante | due arrestati uno è minorenne

Cinque studenti americani hanno raccontato di essere stati aggrediti con spray urticante e di aver subito il furto di collane, che sono state strappate dal collo. Due persone sono state arrestate, tra cui un minorenne. La polizia locale è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione e ha raccolto le testimonianze sul fatto avvenuto.

Hanno usato lo spray per rubare delle collane. Il tutto è successo nella notte fra sabato e domenica Prima lo spray urticante, poi il furto delle collane: gliele hanno strappate dal collo. Questo il racconto di cinque studenti di nazionalità americana agli agenti della polizia locale del comando di via Custodi. I poliziotti si sono insospettiti quando a tarda notte (verso le 2) hanno sentito delle urla provenire dalla strada. Sono usciti e hanno trovato i ragazzi statunitensi: hanno riferito che un uomo era riuscito a rubargli poco prima due collane. Hanno anche aggiunto che con lui c’erano due complici. Poco dopo gli agenti hanno rintracciato due dei responsabili: avevano con sé sia la merce rubata sia lo spray urticante. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L'alta pressione domina sull'Italia, ma tra umidità nei bassi strati e locali pioviggini il primo.

È finita così una doppia violenta rapina avvenuta tra domenica e lunedì in viale Gran Sasso a Milano, attorno alla mezzanotte e mezza.

