Cosenza investe e aggredisce i carabinieri durante un controllo | arrestato 43enne
Un uomo di 43 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Cosenza dopo aver investito e aggredito i carabinieri durante un controllo. Originariamente si era fermato all’alt, ma successivamente ha tentato di fuggire nelle aree rurali circostanti. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e procedere con l’arresto.
L'uomo è un pregiudicato che inizialmente si era fermato all'alt dei militari, ma poi ha tentato la fuga nelle campagne circostanti.
