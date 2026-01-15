Cosenza investe e aggredisce i carabinieri durante un controllo | arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Cosenza dopo aver investito e aggredito i carabinieri durante un controllo. Originariamente si era fermato all’alt, ma successivamente ha tentato di fuggire nelle aree rurali circostanti. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e procedere con l’arresto.

L'uomo è un pregiudicato che inizialmente si era fermato all'alt dei militari, ma poi ha tentato la fuga nelle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

