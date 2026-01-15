Cosenza investe e aggredisce i carabinieri durante un controllo | arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Cosenza dopo aver investito e aggredito i carabinieri durante un controllo. Originariamente si era fermato all’alt, ma successivamente ha tentato di fuggire nelle aree rurali circostanti. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e procedere con l’arresto.

Cosenza, arrestato l'uomo che a marzo gambizzò un passante - Individuato e arrestato l'uomo che il primo marzo scorso ha gambizzato una persona che camminava in strada a Cosenza. rainews.it

A Fabrizio, tra Corigliano e Rossano, due carabinieri sono stati travolti da una motocicletta il cui conducente ha ignorato l’ordine di fermarsi, investendo i due militari di proposito facebook

